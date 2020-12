Alle matchen live te bekijken op VTM 4: dit is het programma van het WK darts

Sport Basket boven op Sportgala, Emma Meesseman haalt het dit keer wél: “Eindelijk basketbal op nummer één”

18 december Wat een avond voor het basketbal. Philip Mestdagh verkozen als beste trainer, de Belgian Cats als beste ploeg, maar misschien nog belangrijker: Emma Meesseman (27) die Sportvrouw van het Jaar is. Als eerste basketbalster ooit. Vorig jaar moest ze de trofee aan Nina Derwael laten, nu is het wél bingo. “Ik ben zeer dankbaar en vereerd dat ik deze trofee mag ontvangen in dit toch wel vreemd sportjaar”, reageert ze in een videoboodschap. Meesseman kon in volle competitie niet afreizen naar België. “En ik ben vooral blij dat het basketbal eens op nummer één staat in het Sportgala. Het is een erkenning die ik graag zou delen met mijn ploeggenoten.”