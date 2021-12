“Alé, hier gaan we weer”: Mike De Decker krijgt ‘ninedarter’ tegen, maar stunt wel tegen Litouwer Labanauskas en kan relaxed naar tweede ronde

WK dartsMike De Decker is met een stuntzege begonnen aan het WK darts. Onze landgenoot haalde het met 1-3 tegen de Litouwer Darius Labanauskas, toch nummer 33 van de PDC-ranking. In de tweede ronde wacht nu de Brit Dave Chisnall, die vorig jaar Dimitri Van den Bergh naar huis stuurde op het WK. “Ik leef relaxed naar die wedstrijd toe, want de druk ligt bij Chisnall.”

Feest in het Alexandra Palace, na set 1. Net in zijn partij tegen De Decker pakte Labanauskas immers uit met een perfecte score in zijn eerste ronde op het WK darts. Met die perfecte leg zorgde Litouwer meteen voor een break en nam hij de eerste set voor zijn rekening (3-1). Straffe kost deze ninedarter, want gisteren zorgde ook de 25-jarige debutant William Borland voor sensatie met een ninedarter. In de beslissende leg dan nog. Het is al geleden van 2014 dat er in de eerste vier dagen van het WK twee ninedarters te bewonderen waren.

Een straf begin van het duel. En De Decker, die in laatste instantie naar het WK mocht afzakken door de afmelding van de Zuid-Afrikaan Charles Losper, herpakte zich ook snel. Hij kon zijn gemiddeldes stevig opkrikken, terwijl het niveau van Labanauskas zakte.

In set drie wierp ‘The Real Deal’ drie 180 worpen, waarmee hij de set met 3-2 won. Labanauskas noteerde in die derde set uitworpen van 164 en 116. De Litouwer liet het in set vier afweten en zag hoe onze landgenoot met 3-0 setwinst de overwinning greep. De Decker noteerde een gemiddelde van 89,36 per drie darts tegen 89,35 voor Labanauskas, die slechts 26,3% van zijn uitworpen lukte tegen 41,7% voor De Decker.

Onze landgenoot bleef koelbloedig nadien op de sleutelmomenten en finishte sterk. Labanauskas werd overvleugeld en kon geen set meer winnen. En zeer sterke prestatie van de Belg, die zich nu dus mag meten met Dave Chisnall (PDC 14).

De laatste leg van het duel:

De Decker: “Op WK wil je gewoon niet in eerste ronde verliezen”

“De opluchting is heel groot. Er valt een grote druk van mijn schouders”, vertelt De Decker na zijn wedstrijd aan VTM Nieuws. “Dankzij deze zege behoud ik normaal gezien mij Tour-kaart. Op het WK wil je ook gewoon niet in de eerste ronde verliezen.” Het kon nochtans niet slechter beginnen na die nine-darter van Labanauskas. “Ik dacht: alé, hier gaan we weer. Maar tijdens de break zei Labanauskas tegen me: ‘Ik had die ninedarter beter in de laatste set gegooid, want nu zit ik vol adrenaline’. Dat was aan hem te zien. Zijn score ging achteruit en bij mij begon het beter te lopen. Zo kon ik die laatste drie sets pakken. Ik ben erg blij.”

Zijn volgende tegenstrever: Dave Chisnall, het nummer 14. “Ik wist dat ik in de tweede ronde een topper zou loten. Het nummer één had evengoed gekund. Dan valt de veertiende op zich nog mee. Ik verloor er al van, maar won er ook al van. We zien wel. Ik leef relaxt naar die wedstrijd toe, want de druk ligt bij Chisnall.”

