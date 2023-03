Alberto Ciardo, tegenstander van Jan Quaeyhaegens, heeft zwarte band in judo: “Oppassen voor ‘armbars’”

D-Day voor Jan Quaeyhaegens (30). En hij stond er: de Antwerpenaar won vanavond in het uitverkochte Londense ‘Indigo at The O2’ van de Italiaan Alberto Ciardo (25), waardoor niets een gevecht om de titel bij de lichtgewichten voor Cage Warriors in de weg staat. En dan ligt de weg naar het UFC open. Maar Ciardo, judoka van opleiding, kondigde zich alles behalve als een vlot hapje aan en dat werd het ook niet meteen.

Drie redenen waarom ‘Q Bomb’ Ciardo maar beter niet onderschatte. Er was de onbekende factor. De voorbije drie jaar kwam Ciardo - ongetwijfeld omwille van corona - slechts twee keer in actie. Vorig jaar won hij na unanieme beslissing van de jury van de Spanjaard David Mora, maar de kamp dáárvoor dateert al van 2019 toen hij won van zijn landgenoot Marco Manara. “Ik heb maar twee video’s teruggevonden van zijn gevechten en die dateren van drie jaar geleden”, zegt Quaeyhaegens. “In die tijd kan er dus veel veranderd zijn. Op dat vlak wordt het wat gokken. Maar ik heb in die video’s natuurlijk wel enkele van zijn ‘habits’ gezien, de manieren waarop hij vecht en zich beschermt. (lachje) Die krijgt hij er op drie jaar tijd niet uit.”

Tweede reden: Ciardo heeft een zwarte gordel in het judo. Quaeyhaegens: “De kracht van een judoka kan erg vervelend zijn. Hij gaat me zeker op de grond proberen te krijgen. Maar hij zal ook wel naar mijn vorige kamp tegen Da Silva gekeken hebben (toen die snel aanviel en Quaeyhaegens bij de benen wou grijpen, werd hij op een vliegende kniestoot getrakteerd en was de partij over, red.) en me vooral aanvallen via mijn bovenlichaam. Me proberen te werpen, toch ook een kracht van een judoka. En op de grond zijn ze natuurlijk ook sterk. Het wordt zeker oppassen voor de armbars (waarbij de tegenstander een erg pijnlijke klem zet op de elleboog, red.).”

“Nu heb ik daar wel specifiek op getraind natuurlijk. Met sparringpartners die sterk en explosief zijn en ook een achtergrond in het judo hebben. Ik weet voor welke posities ik moet oppassen. Judoka’s zijn traditioneel gezien wel niet de meest agressieve vechters. In de geschiedenis van MMA hebben ze doorgaans niet echt veel succes.”

Last but not least: Ciardo, die vanavond zijn debuut maakte voor Cage Warriors, heeft een record van zes zeges tegen nul nederlagen. In het Italiaanse MMA-circuit nog niet één gevecht verloren, na geregeld mooie ‘finishes’. Ciardo kondigt zich dus aan als de tot dusver lastigste tegenstander in de carrière van ‘Q Bomb’, die zelf kan terugkijken op tien zeges en vier nederlagen. Voor Cage Warriors staat hij op 3-1. “Hij zal toch wat tijd nodig hebben voor die worp of trip. Ik mag en ga hem die tijd niet gunnen. En ik kan altijd terugvallen op mij knie. Die blijft gevaarlijk."

‘De Professor’

Naast ‘Q Bomb’ bombardeerde tv-maker Pedro Elias in de podcast ‘Oep z’n bakkes’, met ook filmregisseur Robin Pront, Quaeyhaegens ook al tot ‘De Professor’. Omwille van de erg gedetailleerde manier waarop hij z’n kampen voorbereidt, bestudeert en ook tactisch visualiseert. Zo voorspelde Quaeyhaegens dat hij Da Silva met die ‘Flying Knee’ zou klein krijgen. Hoe gaat hij het nu flikken? “Ik heb gezien dat hij de gewoonte heeft om in een dubbele dekking te kruipen, met twee handen voor het gezicht. Daar liggen er mogelijkheden en openingen, om met een stoot tussen of onder die dekking te kruipen. Als ik een aanval veins en hij ‘flincht’ om dan als reflex naar die dubbele dekking te grijpen... daar wil ik op kapitaliseren.”

Niet dat de kamp zo verliep, maar Jan Quaeyhaegens haalde het wel na een technische knock-out in ronde twee toen hij herstelde van een Rear Naked Choke en zo zwaar overnam dat de ref de partij stillegde.

