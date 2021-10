Al ruim een kwarteeuw Maaseik (15) of Roeselare (11) kampioen, maar daar komt VHL: “Tuerlinckx naar Leuven? Dat zal nooit lukken...”

Volledig scherm © HLN

Niets is nog wat het geweest is: Maaseik na 13 jaar zonder zijn aandrijver Jelte Maan – met volleybalpensioen; Roeselare na 13 jaar zonder zijn viervoudige Speler van het Jaar Hendrik Tuerlinckx – een spectaculaire transfer. Tuerlinckx voor drie jaar naar Leuven? Het nieuws sloeg in als een bom. «Hendrik naar Leuven? Dat zal nooit lukken», reageerde coach Kris Eyckmans in een eerste reactie toen zijn bestuur de naam van de captain van Roeselare liet vallen.

Hoe het dan toch is gelukt? “Had Hendrik niet gebouwd in Averbode (30 km van Leuven, red.), weet ik niet of die naar ons was gekomen”, verduidelijkt Eyckmans, aan zijn negende seizoen begonnen als coach bij Leuven, daarvoor vier jaar als speler.

“Het gaat vaak over een combinatie van verschillende elementen”, verduidelijkt Bart De Smet, dé man aan het touw bij Leuven, die mee waakt over de sponsoring, budget én de toptransfer over de streep heeft getrokken. “Onze ambitie bij het begin van de transferperiode was vervanging op twee posities: aan de pass en op de liberopost. Maar soms krijg je opportuniteiten in de schoot. In het geval van Tuerlinckx met een telefoontje van zijn manager (Wout Wijsmans, red.). Na een ­gesprek tussen speler en trainer was de transfer snel beklonken. Wat bij Tuerlinckx ook meegespeeld heeft, zijn de vijf-zes jaar goeie ervaring met de club als jeugdspeler. En wat misschien wel de doorslag heeft gegeven, is het vertrouwen – hoewel je zoiets niet contractueel kunt vastleggen – dat wij hem konden begeleiden in zijn postcarrière. Daarvoor heb ik mijn netwerk kunnen aanspreken (Bart Desmet is voorzitter van het VBO, Verbond van Belgische Ondernemingen en in 2016 uitgeroepen tot Manager van het Jaar, red.). Een troef ook in de context van stages voor onze nog studerende spelers. Jonge spelers weten dat ze bij ons kansen krijgen om te spelen en als ze doorgroeien en vertrekken, dan zijn wij als club blij dat we een belangrijke rol hebben kunnen spelen. Dat is een beetje ons handelsmerk. En spelers ­keren soms ­terug (Peeters naar Maaseik en ­terug, red.). Dat zijn signalen dat het goed is bij Haasrode Leuven. Én altijd correct betaald, zo’n ­zaken gaan snel rond.”

“Je moet een topspeler als Tuerlinckx ook overtuigen van ons programma”, pikt Kris Eyckmans in. “Ook met de omkadering, de garantie van fysieke begeleiding op topniveau onder Fons Vran­ken (met internationale faam, red.).”

Budgetbeheer

De sportieve upgrade bij VH Leuven gebeurt gestaag maar pertinent. Twee jaar geleden met Gert van Walle en Seppe Baetens, vandaag met Hendrik Tuerlinckx, Matthias Valkiers en Lennert Van Elsen – drie Red Dragons. Zónder buitenlanders en 11 spelers in de huidige kern van 13 die nog studeren.

“In het begin van de competitie is de sterkte van de concurrentie moeilijk in te schatten», zegt Eyckmans. «Je kan zeggen dat Roeselare en Maaseik ­er weer ­bovenuit steken, maar ik kan niet inschatten hoe sterk Achel zal zijn of Borgworm,... Onze ambitie is om rustig stappen vooruit te zetten. Vorig jaar sloten we af op de vierde plaats, we speelden Europees eerst in de Challenge Cup (EB3) en dit seizoen in de hogere CEV Cup (EB2).”

“We hebben wel het gevoel dat de meeste clubs zich hebben versterkt”, pikt Bart De Smet in. “De nivellering onder de top twee zet zich door. Het wordt een spannende competitie.”

Eyckmans: “De beste indicator voor resultaat in vele sporten en zeker in een controlesport als volleybal is het budget. Budgetverhouding speelt de meest bepalende rol. Wij koesteren ambities, maar zijn gezond ambitieus. Stap voor stap, is ons motto.”

Quote Onze doelstel­ling is elk jaar beter te worden. Overgave op het terrein primeert. Verliezen van een tegenstan­der die sterker is? Dat kan, maar we willen wel beleving zien Bart De Smet

De Smet: “Het zou niet realistisch zijn om te denken dat wij in 2-3 jaar naar een budget van Roeselare of Maaseik gaan groeien. Eén: omdat het model van Roeselare iets helemaal anders is door de connectie met Roularta. In zowel Roeselare als Maaseik is volleybal dé sport in de regio. In Leuven heb je ook topvoetbal en topbasketbal. In Leuven zijn geen grote bedrijven, buiten Inbev, KBC en de Universiteit – de drie grootste werkgevers. Maar geen van die drie is een echte sponsor van een club. KBC doet dat niet, Inbev verleent alleen servicedeals en KU Leuven sponsort ook niet. Wij moeten het redden met de lokale middenstand. We hebben ook nationale bedrijven, maar niet met budgetten die te vergelijken zijn met wat rolt in het voetbal. Het verschil in budget met de top twee in het volleybal (rond 1 miljoen euro, red.) blijft groot. Aalst komt daar net onder en dan heb je vijf clubs die op afstand volgen. Onze doelstelling is elk jaar beter te worden. Overgave op het terrein primeert. Verliezen van een tegenstander die sterker is? Dat kan, maar we willen wel beleving zien.”

“Ik ben in keuzes – ook in mijn professionele leven – altijd redelijk ‘contraar’. Als alle consulten zeggen dat je dat moet doen en dat en dat, dan probeer ik na te denken. Als we dat nu eens niet doen en iets anders, hebben we dan niet meer kans? Niet iedereen kan door in dezelfde richting te gaan winnen. Je moet een model creëren dat anders is dan de ­andere, dat uniek is en ook zijn vruchten afwerpt. Dat is een beetje wat wij bij VH Leuven hebben.”

Naar Sportoase?

Een negatieve noot in de verdere uitbouw van de club is ook de wat enge zaal in Haasrode. De Smet: “We blijven daar spelen en wijken uit naar de Sportoase voor onze ­Europese matchen (op 17/11 de return tegen Budva, gratis inkom) en mogelijk ook als we in onze competitie de play-offs met vier halen. Maar één van de problemen in de Sportoase is de kalender, door de vele activiteiten in de zaal. De basketploeg speelt er haar thuismatchen. Willen we verder vooruitgaan maken, zal er een moment komen dat we helemaal verhuizen naar de Sportoase of naar een ­andere grote zaal.”

Stunten tegen Maaseik

Bart Desmet is al meer dan 30 jaar in de weer bij de club, begonnen bij ­Heverlee dat in provinciale speelde en inzette op jeugdwerking. “In die periode speelden bij ons latere Red Dragons als Hendrik ­Tuerlinckx, Simon Van de Voorde, Dennis Deroey,... Daarna volgde een fusie met Red Star dames, ­reden waarom VHL vandaag ook een vrouwenteam heeft. ­Intussen was Haasrode gefusioneerd met Sipico, Red Star, e.a. tot één grotere club VHL, waarbij ook de stad steunt, zoals zij dat doet bij OHL in het voetbal en bij BGL in het basketbal. VHL bestaat in de huidige vorm 13 jaar en we maken stelselmatig vooruitgang. Het budget voor de hele club (40 ploegen) is gegroeid naar x4.”

Quote Zaterdag wordt de match die Hendrik vorig jaar door corona niet heeft gekregen. De club zal een hommage willen brengen aan haar ex-kapitein. Zij mogen feesten vooraf, wij moeten proberen na de wedstrijd te feesten Kris Eyckmans

Haasrode Leuven zorgde acht jaar geleden voor een heuse stunt: kampioen in Liga B en Maaseik uitgeschakeld in de achtste finales van de beker. Eyckmans: «Een leuke anekdote: in Haasrode wonnen we met 3-1. Geen paniek, zei de toenmalige coach van Maaseik (de Italiaan Vicenzo Di Pinto, red.),we zetten dat wel recht in de terugwedstrijd. Maar in achtste finales was er geen terugmatch, dat hebben ze hem na de match gezegd. Mathy Raedschelders, de afscheidnemende voorzitter van Maaseik, is dat nog altijd niet vergeten.»

Feesten voor Tuerlinckx

Zaterdag opent Leuven zijn seizoen in Roeselare, jaren de thuishaven van Hendrik Tuerlinckx (6 landstitels, 7 bekers). “Dat wordt de match die Hendrik vorig jaar door corona niet heeft gekregen”, zegt Eyckmans. “Ik hoor dat de zaal zo goed als uitverkocht is. De club zal een hommage willen brengen aan haar ex-kapitein. Zij mogen feesten vooraf, wij moeten proberen na de wedstrijd te feesten.”