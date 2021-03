Al dat eremetaal op het EK indoor is... nul euro waard

EK indoorGoud voor Nafi Thiam en Elise Vanderelst. Zilver voor Noor Vidts. Brons voor Thomas Carmoy. De oogst was nog nooit zo groot op een EK indoor. En wat verdienen de Belgen eraan? Even tellen... Juist: nul euro.

European Athletics heeft z’n atleten nooit een cent uitgekeerd op hun kampioenschappen. Dat was al zo in de tijd van Kim Gevaert en dat is tot op heden niet veranderd. Of het nu outdoor of indoor is: maakt niet uit.

Anders is het gesteld op WK’s. Dan betaalt atletiekbond World Athletics en die heeft wat meer geld op de rekening staan. Op een WK is goud 60.000 dollar waard (50.480 euro), zilver 30.000 (25.240 euro), brons 20.000 (16.827 euro)... zelfs de achtste krijgt nog 4.000 dollar (3.365 euro). Wie op het meest recente WK in Doha een wereldrecord brak, streek bovendien een bonus van 100.000 dollar (84.150 euro) op.

Tot daar de internationale federaties, maar hoe zit het nu met de Belgische Atletiekbond? Ook laat zich in één woord samenvatten: nada. Noppes. Toen verzekeraar Allianz begin februari z’n nieuwe partnership toelichtte, zei CEO Kathleen Van den Eynde dat over individuele premies niet is gesproken.

Pech dus voor de medaillewinnaars in Torun, want twee jaar terug in Glasgow reikte ex-sponsor Tempo-Team wel nog premies uit: 5.000 euro voor goud, 3.000 euro voor zilver (Cynthia Bolingo) en 1.500 euro voor brons. De Belgian Tornados, die goud wonnen, mochten toen 10.000 euro onder elkaar verdelen.

Volledig scherm Elise Vanderelst. © EPA