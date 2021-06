Afscheidnemend voorzitter van Belgische Hockeybond na bronzen medailles op EK: “Red Lions pakken goud in Tokio”

Marc Coudron deed in het verleden al heel wat voorspellingen en die kwamen zo goed als allemaal uit. De ex-recordinternational is er nog steeds van overtuigd dat de Red Lions op de Olympische Spelen in Tokio goud veroveren. “We verloren in halve finale eerder ongelukkig van Nederland”, zegt Coudron. “Na afloop stuurde de voorzitter van de Nederlandse federatie me een berichtje om te bevestigen dat België in die wedstrijd het betere team was. Dat wil toch wat zeggen. In Amstelveen speelden de Red Lions aan pakweg 70 à 80 procent van hun mogelijkheden. Ik had het gevoel dat landen als Nederland en Duitsland veel dichter bij hun topniveau aanleunden. Dit toernooi was een zeer mooie voorbereiding op Tokio. Match na match speelden we beter. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we in Japan goud kunnen veroveren. Dat we zaterdag na 3-2-winst tegen Engeland de bronzen medaille grepen, was zeer belangrijk om met een goed gevoel uit Nederland te vertrekken. Zeker na die mindere match in de poulefase tegen Engeland.”

Volledig scherm © BELGA

Een dag later zag Coudron ook de Red Panthers brons grijpen. De Panthers domineerden op dit EK tegen toplanden als Duitsland en Engeland, legden het oppermachtige Nederland in halve finale het vuur aan de schenen en hockeyden gisteren ook onbevreesd naar de overwinning in de wedstrijd om de derde plek tegen Spanje: 3-1. “Toen de Panthers in 2017 in Amstelveen zilver veroverden op het EK dacht ik dat ze gelanceerd waren, maar we moesten nog vier jaar wachten”, glimlacht Coudron. “Het is inderdaad de eerste keer dat de Panthers over een gans toernooi constant presteerden en zeer geweldig hockey lieten zien. Ik heb steeds gezegd dat de Lions tien jaar voorsprong hadden op de Panthers. Het EK van tien jaar geleden in Mönchengladbach betekende voor de Lions de doorbraak voor onder meer Florent Van Aubel, Simon Gougnard en Tom Boon. Dat waren toen prille twintigers. Ik zie nu hetzelfde verhaal bij de Panthers. Die meisjes hadden op de Spelen helemaal niet misstaan. Op dit moment zijn Nederland en Argentinië nog te sterk. Met alle andere landen kunnen we wedijveren. De Panthers zijn definitief vertrokken.”

Volledig scherm © Photo News

Coudron geeft volgende week zo goed als zeker de voorzittersfakkel over aan Patrick Keusters. De Antwerpenaar is de enige kandidaat en moet enkel de meerderheid van de stemmen halen. “Niet alleen op het sportieve gebied, ook op het vlak van accommodaties staan we er goed voor”, zegt Coudron. “Het ‘Centre of Excellence’ aan het Wilrijkse Plein in Antwerpen wordt binnenkort officieel geopend en binnen één à twee jaar is ook het tweede ‘Centre’ in Waver helemaal klaar. Op het nationale stadion in Ukkel is het nog wachten tot pakweg 2027.”

Een kleine maand geleden deed Coudron een gooi naar het voorzitterschap van de Internationale Hockeyfederatie, maar sneuvelde met luttele twee stemmen verschil van de Indiër Batra. “Dat is geen teleurstelling, maar wel een frustratie”, besluit Coudron. “Ik had het gevoel dat ik ging winnen. Of ik me in 2024 opnieuw kandidaat stel ? Die kans is enorm klein.”