“Afghaanse jeugdvolleyspeelster onthoofd door taliban”: Internationale volleybalfederatie vraagt om opheldering

VolleybalHet talibanregime in Afghanistan zou begin oktober jeugdvolleybalspeelster Mahjabin Hakimi onthoofd hebben, zo verklaarde een Afghaanse coach aan de Persian Independent. De Internationale Volleybalfederatie is zwaar verontrust door het nieuws. “We vragen dringend om opheldering”, klinkt het in Insidethegames.biz.

Vele Afghaanse vrouwelijke atleten vrezen momenteel voor hun leven of duiken onder om te ontsnappen aan het talibanregime, dat na de machtsovername in augustus vrouwen verbood om aan sport te doen. Onder meer het Afghaanse vrouwenvolleybalteam behoort tot de slachtoffers: slechts twee speelsters konden het land ontvluchten en volgens een Afghaanse coach - die onder een pseudoniem sprak in de Persian Independent - kostte de sport jeugdspeelster Mahjabin Hakimi haar leven.

Hij verklaarde dat ze begin oktober onthoofd is door de Taliban en dat haar familie bedreigd was om er niet over te praten. “Alle spelers van het volleybalteam en de andere vrouwelijke atleten verkeren in een slechte situatie, in wanhoop en angst”, aldus de coach. “Iedereen is gedwongen om te vluchten of op onbekende plaatsen te leven.”

Ook paralympische atleten

Hakimi speelde volleybal voor een lokaal volleybalteam van Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. De Internationale Volleybalfederatie (FIVB) is op de hoogte van de berichtgeving over Hakimi en gaf een reactie aan de olympische sportsite Insidethegames.biz: “We vragen dringend om opheldering en een nauwkeurige inschatting van de huidige situatie. De veiligheid en het welzijn van de hele volleybalgemeenschap is onze voornaamste bezorgdheid.”

Eerder drukte al de Afghaanse olympische delegetieleider Arian Sadiqi zijn bezorgdheid uit over het leven van twaalf paralympische vrouwelijke atleten die vastzitten in Afghanistan. “Als deze meisjes niet snel hulp krijgen, kunnen ze in de handen van de Taliban vallen en gedood worden”, aldus Sadiqi in Insidethegames.biz. Enkele atletes smeekten Europese landen om hen te helpen evacueren. “Het recht op opleiding is ons afgenomen”, verklaarde Noorja Najafi. “We kunnen niet veilig studeren of naar de universiteit gaan omdat we invalide zijn. Zonder een hijab kunnen we niet buitengaan. Ons leven is in gevaar.”

Volledig scherm Talibanstrijders in de straten van Kaboel. © AP