Achel verbrodt carnavalsfeestje van Lindemans Aalst

Door de 3-2-overwinning van Achel tegen Gent van vorig weekend begonnen de Limburgers met vertrouwen aan de partij in Aalst. Spelverdeler Van Leemputten liet aanvallers Dahl en van Dyck (beiden zes punten) in de openingsset vlot scoren. Een schril contrast met de Ajuinen die de bal maar moeilijk tegen de vloer kregen. Opposite Overbeeke (aanvallend slechts 1 op 8) was in de eerste set nergens zodat de Oost-Vlamingen voortdurend op achtervolgen waren aangewezen. Op het einde gaf Achel nog een 21-24-voorsprong uit handen, maar met een ace greep Dahl de vierde kans om het af te maken. Aalst – met Baetens opnieuw als libero – kon geen vuist maken in de tweede beurt. Het scorend vermogen liet te wensen over. Een magere 3 op 9 voor Overbeeke en ook zijn vervanger Jansons en de andere pionnen die coach Achten in de strijd smeet, konden het spelbeeld niet wijzigen. Via 7-11 en 11-18 ging de set oververdiend naar Achel. In de derde beurt schoot het vuur dan toch even in de Aalsterse pan. Bogachev , ingekomen voor een erg bleke Meier, én vooral youngster Van de Velde stelden de bezoekende defensie nu wel op de proef. Het vertrouwen leek terug en Bogachev serveerde Aalst naar 5-0 in de vierde beurt. De opflakkering bleek echter van korte duur. Onder impuls van een sterke Staples (6 op 8 in set 4) knabbelde Achel aan de achterstand. Met een block op Van de Velde bracht Verweij de bordjes opnieuw in evenwicht (19-19). De twijfel bij de thuisploeg nam toe en kapitein Van Dyck en co gingen door op hun élan. Het was de aanvoerder zelf die via het blok de tweede matchbal kon verzilveren. Geen carnavalsfeestje dus in Aalst waar de maskers af mochten …