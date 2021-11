Abrupt seizoenseinde voor Liam Everts, die schouderbladbreuk oploopt bij val: “Jammer dat het zo moet eindigen”

Een zwaar verdict voor Liam Everts. Een breuk in z'n schouderblad maakt vervroegd een einde aan zijn seizoen. “We zijn er toevallig achter gekomen”, klinkt het bij Everts, die nog hoopte om dinsdag weer te kunnen rijden. “Het is heel jammer dat het zo moet eindigen, maar wel goed dat we er nu al bij uitkomen. Ik had nog heel graag willen rijden, ik doe er alles voor om te kunnen rijden. Maar dat heeft nu geen zin in mijn ogen. Het is nog maar het Europees kampioenschap, om dan woensdag nog mee te gaan rijden met een halve arm is zinloos. Het is de laatste wedstrijd, om dan misschien nog verder geblesseerd te worden, dat vind ik het niet waard.”