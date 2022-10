Aaron Judge schrijft honkbalgeschiedenis en breekt 61 jaar oud homerunrecord - Waarde van bewuste bal op 2 miljoen dollar geschat

Meer sportAaron Judge (30) heeft vannacht geschiedenis geschreven in het honkbal. De Amerikaan van New York Yankees sloeg zijn 62ste homerun van het seizoen, een nieuw record. De toeschouwer die de bal kon vangen, werd naar buiten geëscorteerd. De waarde van de bal wordt geschat op twee miljoen dollar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Judge was vorige week al op gelijke hoogte gekomen met Maris, maar had daarna nog een paar wedstrijden nodig om weer tot een homerun te komen. Vannacht was het dan van dat: Judge sloeg tegen Texas Rangers zijn 62ste homerun van het seizoen. Daarmee deed hij beter dan Roger Maris , die het record sinds 1961 op zijn naam had staan. Maris verscherpte toen het oude record van Babe Ruth uit 1927 naar 61.

De American League is één van de twee competities die onderdeel is van de Amerikaanse honkballeague MLB. In die overkoepelende competitie staat het recordaantal homeruns nog wel iets hoger, op 73 door Barry Bonds in 2001.

De mijlpaal van Judge was niet genoeg voor een zege voor de Yankees, want de club uit New York verloor met 3-2 in Texas. Dat maakte de impact van de historische homerun er niet minder op - in New York werd het Empire State Building zelfs verlicht in de kleuren van de Yankees om het record in de verf te zetten.

Bekijk ook. De fan die de bal kon vangen werd naar buiten geëscorteerd

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook. Het Empire State Building werd verlicht in de kleuren van de Yankees

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP