Aan Alica Schmidt zal het niet liggen: ‘meest sexy atlete ter wereld’ deelt WK-video na kritiek op de sport

Coe had in zijn slotspeech na het WK veel lof over voor de organisatie van het WK in Boedapest, maar had even daarvoor in het Duitse magazine ‘Der Spiegel’ aan de alarmbel getrokken. Hij omschreef de sport als veel te conservatief, met te lange sessies over meerdere dagen. “Ik ben bang dat dit format gewoon niet meer past bij de levensstijl van de jongeren”, sprak Coe. De sport moet weer “begrijpelijker en toegankelijker” worden. Een Netflix-documentaire zoals in de Formule 1 met ‘Drive to Survive’ is al in de maak.

Dat vindt Alica Schmidt best leuk. De sprinter op de 400 meter mag dan niet meteen een boegbeeld zijn van de Duitse atletiek, met haar 4,4 miljoen volgers op Instagram tilt ze de aandacht wel naar een hoger niveau. “Hoe meer inzichten en hoe groter de interesse in atletiek, hoe meer enthousiasme er bij het publiek kan worden aangewakkerd”, aldus Schmidt, die ook werd opgenomen in de recente ‘Forbes 30 under 30', een lijst met 30 opmerkelijke mensen onder de 30 jaar in verschillende sectoren die jaarlijks wordt uitgegeven door het tijdschrift.

“Documentaires zoals die er al zijn rond drievoudig wereldkampioen Noah Lyles (goud op de 100 en 200 meter en op de 100 meter estafette, nvdr), zijn een ongelooflijk belangrijke stap op weg naar meer aanwezigheid.” Dat ondervond ze zelf toen ze de recente documentaire over de Tour de France bekeek. “Ik kende geen enkele wielrenner uit de Tour. Maar nadat ik de reeks had gezien, heb ik de hele Tour gevolgd. Ik was echt geboeid.”

Schitteren op het WK in Boedapest deed Schmidt niet echt. Zevende op de 4 x 400 meter aflossingen gemengd, gestrand in de halve finales op 4 x 400 meter aflossingen bij de vrouwen. Maar wel met vertrouwen richting de Spelen in Parijs toe, nadat ze er in Tokyo drie jaar geleden wel bij was, maar niet in actie kwam.

Vorige week daagde Schmidt na een vraag van de Noorse krant Dagbladet Erling Haaland nog uit om een wedstrijd over 400 meter te lopen. “Laat ons zien wie de snelste is.”

