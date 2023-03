Aalst pakt tegen VHL eerste zege in play-offs

De wedstrijd tussen Aalst en VHL kreeg een extra pigment. In aanloop naar het onderling duel raakte immers bekend dat bezoekers Berre Peters, Bert Dufraing en Lennert Beelaert komend seizoen in Aalst zullen spelen. Leuven kreeg de eerste set cadeau. De thuisploeg acteerde ondermaats in receptie en stapelde de fouten op zodat coach Christophe Achten bij 2-6 al naar een eerste time-out greep. Met een killblock van Saaremaa op Tuerlinckx keerde Aalst terug tot 8-11, maar via twee aces van de ingevallen Beelaert ging het naar 10-19. Het leek een pijnlijke avond te gaan worden voor Aalst dat amper tot scoren kwam. Maar met de inbreng van spelverdeler Monteiro en middenman Heckel , respectievelijk voor Hoff en Sanches, krabbelden de Ajuinen in set 2 recht. Tot 11-11 verliep het nog gelijkopgaand, maar vooral via een secure Robbe Van de Velde (aanvallend 7 op 9 in set 2) sloeg Aalst een kloof. De youngster mepte zelf de setbal tegen de vloer en bracht zo de bordjes opnieuw in evenwicht.

Toen Van Elsen de stand op 13-15 bracht zag het er in de derde set niet goed uit voor de thuisploeg. Bogachev zorgde echter voor 16-16 en in het slot van de set pakten Heckel (2), Saaremaa (2) en Van de Velde uit met winnende blocks. In de vierde set was de kloof nooit groter dan twee punten, maar wel steeds in het voordeel van de thuisploeg. Met een ace bracht Valkiers Leuven weer op gelijke hoogte (17-17), maar met een ace van Bogachev en een killblock van Van de Velde sloeg Aalst de beslissende kloof. Uitblinker Van de Velde benutte de matchbal en werd even later uitgeroepen tot Star of the game. Een opsteker voor Aalst dat haasje-over doet met Menen, de tegenstander van komende zaterdag.