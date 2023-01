Aalst op weg naar play-offs na match met vele gezichten

Frank Depestele pakte bij Menen uit met een verrassing door een fitte Kindt op de bank te laten voor de jonge Dermaux die met een offensieve 4 op 6 uitstekend startte. Maar het was vooral door toedoen van de vele fouten bij Aalst dat de thuisploeg naar setwinst dartelde. Maar ook de scheidsrechters maakten er een zootje van met een handvol dubieuze beslissingen. De Oost-Vlamingen voelden zich meermaals terecht tekort gedaan. Overbeeke pakte geel, later zou hij nog rood krijgen. Niets leek erop dat Aalst uit de malaise zou geraken. In set twee moest het team van Achten zelfs tegen een 22-17 aankijken. Klus geklaard voor Menen denk je dan maar dan zakte het spelpeil van de thuisploeg tot onder het vriespunt. Capet kwam niet meer tot scoren, Overbeeke pakte uit met zijn opslagwapen. De thuisploeg gaf de set zo nog kinderlijk uit handen. Coach Achten had ondertussen zijn spelverdeler en Bogachev aan de kant gelaten voor Monteiro en Van de Velde en dat bleken gouden keuzes. De spelverdeler vond Overbeeke wel blindelings en Van de Velde scoorde aan de lopende band. In het midden gaf Sanches (13 op 16) geen krimp. De ommekeer was daamee ingezet. Een bloedstollende tiebreak met een imposante Van de Velde bij Aalst leverde de bezoekers de overwinning op.

“Overal Videochallenge”

Robin Overbeeke glunderde na de felbevochten overwinning van zijn ploeg. “We wisten dat het niet eenvoudig zou worden tegen dit Menen dat al een wedstrijd had gespeeld na Nieuwjaar en zo al wat ritme te pakken had. Wij waren zoekende naar de juiste automatismen. In de tweede set kwamen we terug op een moment dat we het eigenlijk niet meer verwacht hadden en vanaf dan kon het eigenlijk alle kanten uit. Ik voelde me ook goed in mijn vel maar ik had wel het idee dat ik niet alle punten kreeg waar ik recht op had. We kwamen hier voor de volle buit maar als je de match bekijkt mogen we misschien toch nog tevreden zijn met de twee punten. Op Menen is dat geen slecht resultaat.” De Nederlandse opposite die rood pakte ging na de match nog verhaal halen bij de scheids. “Ach, ik wil er niet teveel over zeggen maar het was zeer frustrerend voor beide teams onder zo’n leiding. Als de twee ploegen na de match klagen, dan weet je dat er iets niet snor zat. Ik pleit voor een videochallenge systeem in alle zalen. Dat zal de emoties minder doen oplaaien dan vanavond het geval was.”