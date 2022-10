Aalst heeft taaie klant aan VH Leuven, maar mag naar kwartfinale

Wie dacht dat Aalst zou doorduwen en makkelijk zegevieren, had het mis. Tuerlinckx trok zijn niveau in de derde beurt fors omhoog (9 op 12) en zorgde ervoor dat VHL meteen 0-5 uitliep. Met alweer een goede opslagreeks bracht Overbeeke zijn team snel langszij (7-7). Nadien was het scoreverloop razend spannend. Er werd gestreden voor elk punt en de afloop was moeilijk te voorspellen. Uiteindelijk koos dame Fortuna de kant van Aalst. Van Elsen had VHL nochtans op setpunt gebracht (23-24). Bogachev maakte gelijk en Sanches lukte een ace via de netrand. Uiteindelijk was het Saarema die met een winnend block de thriller besliste. Bij een 8-13- en 12-16-tussenstand leek het duel op een vijfsetter af te stevenen, maar met prima blokwerk op Tuerlinckx en Peters en goede opslagbeurten van Van de Velde en Sanches zette Aalst de situatie recht. Uitblinker Overbeeke benutte de matchbal. Komende zaterdag neemt Aalst het in Schotte op tegen de winnaar van het duel tussen Maaseik en eerstenationaler Marke-Webis.

Voor Leuven rest er nu enkel de competitie. “Klopt, we hebben ook geen Europees volleybal zodat onze focus nu volledig naar het kampioenschap gaat. Te beginnen met onze thuismatch van dinsdag tegen … Aalst”, zegt VHL-coach Kris Eyckmans. “Onze prestatie was beter dan wat we tegen Gent lieten zien. Al heb ik het gevoel dat er meer inzat. In de derde set bijvoorbeeld geven we een 12-16-voorsprong in één rotatie uit handen. Bovendien hadden we het geluk niet aan onze kant. Er was niet alleen die opslag van Sanches tegen de netrand, maar nog een andere bal tegen de netrand waardoor we onze receptie misten. Dat zorgde ervoor dat we die set net niet konden pakken. Zoals gezegd gaat nu alle aandacht naar de competitie. Of we dinsdag Simon Peeters (scheurtje adductoren, red) recupereren? Hij is op goede weg, maar ik denk dat de match tegen Aalst nog wat vroeg zal komen”.