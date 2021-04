Aagje Vanwalleghem over excuses: “Ik lees veel mooie woorden, maar volgen er ook daden?”

Vanwalleghem vroeg nadrukkelijk om twee zaken. Eén: excuses en erkenning. Die kreeg ze deze namiddag. “Ik sta ervan te kijken dat de Gymfed die woorden over hun lippen kreeg - sterk, want daar staan ze niet voor. Ik ken ook het DNA van Yves en Marjorie. No way dat die zich verontschuldigen en al zeker niet publiekelijk dus dat vind ik wel straf. En of het nu gemeend is of niet, dat laat ik in het midden. Gezegd is gezegd en ze kunnen nu niet meer terug. Het geeft enkele gymnasten, voor wie excuses niet volstaan, misschien ‘munitie’ om bij het Vlaams Sporttribunaal een tuchtrechterlijke procedure op te starten.”