51-jarige Freddy Loix gaat voor het eerst in 18 jaar weer WK-rally rijden: “Het gaat wat stroever dan vroeger”

Loix neemt in een Skoda Fabia samen met Pieter Tsjoen deel. Samen zijn ze goed voor twaalf Belgische titels. In november 2016 zette Loix nog een punt achter een succesvolle carrière van 27 jaar in de rallysport. In totaal zou Loix 89 WK-rally’s rijden. Hij werd twee keer tweede, zijn beste resultaat ooit.

“Ik doe dit puur voor het plezier”, zei Loix aan Belga. “Met enkel de Zes uren van Kortrijk in de benen moet je ook niet veel verwachten. Zelf start ik ook zonder verwachtingen. De testsessie van zondag verliep goed, maar ik merk toch dat het stroever gaat in vergelijking met vroeger. Wat toen routine was, is nu een heel ander verhaal. Dat is ook niet erg want de doelstellingen zijn ook anders. Dat maakt het in mijn geval wel leuk. Er is geen stress van te moeten. Ik beleef de sport nu op een totaal andere manier. Dat maakt het net zo fijn.”