500 kilometer lopen op drie dagen tijd: Belgische ultralopers versmachten internationale tegenstand en worden wereldkampioen

Wie verder dan een marathon loopt, mag zich een ultraloper noemen. Omdat je niet elke maand een Marathon des Sables kan organiseren of van de Amerikaanse westkust naar de oostkust kan rennen, is in het wereldje de backyard ultra een populaire competitievorm. Elk uur een rondje van 6,706 kilometer lopen: dat is het concept. In een etmaal heb je dan 100 mijl, vandaar dat gekke getal. Wie niet tijdig finisht of niet op tijd aan de start staat voor de volgende ronde ligt eruit. In Tennessee wordt jaarlijks het wereldkampioenschap georganiseerd, de Big’s Backyard Ultra, maar enkele honderden lopers uit twintig landen op een beperkt parcours is zelfs in Amerika niet coronaproof.