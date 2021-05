50-jarige Phil Mickelson wint PGA Championship en is oudste majorkampioen ooit

Meer sport Basketbal 3x3: Antwerp pakt allereer­ste FI­BA-toernooize­ge

23 mei Op de FIBA 3x3-challenger in het Kroatische Lipik maakte Antwerp indruk met zijn allereerste FIBA-toernooizege. In de finale was het te sterk (20-18) voor San Juan uit Puerto Rico. Thibaut Vervoort – hij scoorde 44 punten over de vijf toernooimatchen - werd uitgeroepen tot MVP.