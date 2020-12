5 miljoen dollar, villa en Mercedes geëist: ruzie tussen Vanessa Bryant en haar moeder escaleert

UPDATE Anthony Joshua behoudt wereldti­tels boksen na knock-out tegen Poelev, volgende kamp tegen Tyson Fury

13 december Anthony Joshua (31) heeft zaterdagavond zijn IBF, WBA en WBO-wereldtitels in het zwaargewicht boksen behouden door een knock-outoverwinning op Koebrat Poelev. De Brit sloeg de Bulgaar in de negende ronde twee keer tegen het canvas, waarvan de tweede maal Poelev te veel was.