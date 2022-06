5-0: Zuid-Afrika is een eenvoudig tussendoortje voor Red Lions in Pro League

De Zuid-Afrikanen spelen in Antwerpen hun laatste twee wedstrijden van deze Pro League-campagne en sprokkelden in hun vorige veertien wedstrijden slechts één punt. Het verwachte eenrichtingsverkeer kwam er dan ook aan het Wilrijkse Plein. De belegering van het Zuid-Afrikaanse doel leverde in het eerste kwart slechts één doelpunt op: in de vijfde minuut werkte Nicolas de Kerpel, bediend door Florent Van Aubel, eenvoudig af (1-0). Toch was het in de slotfase nog even schrikken toen een Zuid-Afrikaanse strafcorner op de dwarslat belandde.

“Bij vlagen speelden we goed en zorgden we voor mooie acties”, aldus Arthur Van Doren. “In een internationale match is het, om het even tegen wie, altijd een goede zaak om geen doelpunt tegen te krijgen. Niet vergeten dat we tegen hen op de Olympische Spelen vier doelpunten incasseerden (het werd toen 9-4, red.). We bekijken dit als de eerste van een reeks van zes matchen in de Pro League en daarin willen we elke keer blijven groeien. Of we nog aan de eindzege in de Pro League denken ? Niet echt, vooral het proces is belangrijk. Aan het einde zien we wel waar we staan.”