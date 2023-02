400 miljoen euro, ex-voetbalster als vrouw en geen kapsones: wie is Patrick Mahomes, de quarterback die zelfs half geblesseerd de Super Bowl won?

Super BowlDe ster van de recente Super Bowl? Ongetwijfeld Patrick Mahomes (27). En dan was hij nog half geblesseerd. Alles wat u moet weten over de huidige NFL-vedette, die een monstercontract kreeg, op z’n zestiende de liefde van z’n leven vond en niet terugdeinst een babbeltje te slaan met z’n fans.

Zijn NFL-verhaal begint in 2017 via de draft - gelijkaardig aan de NBA. De op dat moment 22-jarige Mahomes wordt overall als tiende gedraft en komt bij de Kansas City Chiefs terecht. Hij krijgt een rookiecontract van 3,6 miljoen euro per jaar en dient als back-up van Alex Smith. Alleen heeft hoofdcoach Andy Reid - vandaag nog steeds trainer bij Kansas en een van de beste ooit - het snel in de mot: Mahomes is té goed om tweede viool te spelen. Smith vertrekt naar Washington, Mahomes wordt de nieuwe aanvalsleider. Showtime.

Wat Mahomes in de jaren nadien op het veld tovert, is niets minder dan indrukwekkend. In zijn eerste seizoen wordt hij de eerste quarterback die meer dan 5.000 yards in één seizoen gooit. En er komen nog wel wat records bij. Onder meer: Mahomes wordt op z’n 24ste verkozen tot meest waardevolle speler – de jongste ooit. Hij gooit ook 50 touchdowns in één en hetzelfde seizoen: ook dat doet niemand hem op die leeftijd al voor. En dan is er uiteraard nog de collectieve prestatie. Mahomes schenkt Kansas in 2020 hun eerste Super Bowl sinds 1969. Na, net zoals afgelopen nacht, een indrukwekkend optreden als ‘MVP’. “Simpelweg een fenomeen”, klinkt het in koor.

Miljoenen

Logischerwijze volgt een opwaardering van zijn contract. De cijfertjes die wereldkundig worden gemaakt zijn om van te duizelen. 450 miljoen dollar (ruim 400 miljoen euro, red) op tien jaar tijd. Het is de grootste deal ooit in de geschiedenis van de NFL. Niet verwonderlijk staan ook sponsors aan te schuiven in de rij. Mahomes sluit onder andere deals met Adidas, Oakley en Head & Shoulders, die jaarlijks nog eens 7 miljoen euro extra opbrengen. Volgens Forbes stond Mahomes in 2022 daarmee op plek 24 van best verdienende atleten. Boven hem in het lijstje veelal voetballers, basketballers en tennissers. Sporters die mondiaal een nog grotere zichtbaarheid hebben en dus commercieel interessanter zijn dan een American Football-speler. Dan is 24ste allesbehalve slecht...

Sport zat hem altijd al in de genen. Zijn vader Pat Sr. was een profspeler in de MLB (Major League Baseball), al verdwijnt de 2,4 miljoen euro die hij tijdens zijn carrière als werper bij verschillende clubs verdiende in het niets tegen het fortuin van zijn zoon. Patrick Mahomes had net zo goed in het baseball kunnen belanden – als kind smeet hij wel eens balletjes met vedetten zoals Derek Jeter en Alex Rodriguez en volgens zijn vader heeft hij er de arm voor – maar finaal koos hij toch voor football aan de Texas High universiteit. Eigenlijk liep alles heel gladjes in het leven van Mahomes junior – op de scheiding van zijn ouders na, toen hij elf was.

Twee kindjes

Naast het veld wordt Mahomes omschreven als erg down-to-earth. Het succes geeft hem geen kapsones. “Hij is erg bescheiden. Opscheppen is er niet bij. Hij zou hier ook kunnen staan om al zijn fabelachtige statistieken op te sommen, maar dat zal hij nooit doen. Zo zit hij niet in elkaar. Daardoor waarderen we hem alleen nog maar meer”, vertelde Reid gisteren na de Super Bowl. Geen wildebras dus. Geen verhalen van drank, drugs of rock-’n-roll. Een verantwoorde jongeman en sinds zijn zestiende samen met Brittany Matthews, die haar eigen fitnesszaak uitbaat en in 2017 een tijdlang professioneel voetbalde bij de IJslandse club UMF Afturelding. De twee hebben een dochtertje van één jaar, Sterling Skye, en een zoontje - Patrick Lavon - van twee maanden oud.

Mahomes: “Ik wil dat mensen me zien als een persoon die benaderbaar is, die je kan aanspreken; iemand die van sport houdt en van de mensen om hem heen. Ik heb nog altijd dezelfde vrienden en dezelfde vriendin. Ik ben niet anders dan iedereen.” Maar wel iemand die op z’n 27ste al twee Super Bowls in de kast heeft staan.

