3x3-speler Nick Celis nu ook voorlopig internationaal geschorst

Celis werd door de Vlaamse federatie drie jaar geschorst in België nadat hij beschuldigd werd van fraude. In aanloop naar de Olympische Spelen van 2020 zou hij 27 fictieve toernooien georganiseerd hebben. Die schorsing is door de FIBA nu dus preventief internationaal geldend gemaakt. Daardoor is Celis deze week van de individuele 3x3-wereldranglijst verdwenen. Vorige week stond hij nog op plaats dertien.