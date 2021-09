3x3 Lions openen hun EK met winst tegen Oekraïne, later vanavond volgen nog twee wedstrijden

Hockey Hockey­clubs krijgen er tot 150 leden in één keer bij, maar elke medaille heeft een keerzijde - dus ook een gouden: “We moeten kinderen op de wachtlijst zetten, omdat we niet genoeg terreinen hebben”

5 september De gouden medaille van de Red Lions lokt het jonge volkje met velen tegelijk naar het hockeyveld. 40 nieuwe leden in Eeklo, 100 in Roeselare en 120 in Keerbergen. In Sint-Genesius-Rode hebben ze net een nieuwe club en drie weken later tellen ze 150 leden. Maar elke medaille heeft een keerzijde, dus ook een gouden: “We hebben meer velden nodig om verder te groeien. Want nu al moeten we een ledenstop invoeren en kinderen op de wachtlijst zetten.”