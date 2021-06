3x3 Lions kwalificeren zich voor EK in Parijs

Het Belgische 3x3 team laat opnieuw van zich horen. In Tel Aviv verzekerden Nick Celis en co zich van een EK-ticket. Een toernooi dat plaatsvindt van 10 tot 12 september in Parijs. De 3x3 Lions begonnen vrijdag goed aan de eerste kwalificatiematch: winst van Azerbeidzjan, 18-9. Duitsland was net ietsje sterker (11-12). Meteen de laatste groepsmatch. Door het ruige weer – speelveld bevond zich aan het strand – werd het toernooi voor een tijd opgeschort. Een aantal wedstrijden werden dan ook afgelast. Na een onderbreking van een paar uur werd er opnieuw gespeeld in een plaatselijke sporthal. In de beslissende wedstrijd werd Zwitserland, elfde op de wereldranking, zonder veel moeite opzijgezet. Nick Celis, Thierry Mariën , Thibaut Vervoort en Rafaël Bogaerts waren de Lions van dienst.