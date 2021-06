3x3 Lions kwalificeren zich voor de Olympische Spelen: België pakt in Debrecen laatste ticket

Wie gaf dit België een kans? Twee weken geleden begonnen onze Lions aan een aartsmoeilijke missie in het Oostenrijkse Graz : een ticket voor de Spelen. Ondanks drie overwinningen uit vier wedstrijden eindigde het toernooi al in de poulefase. België kwam niet gedeukt uit het eerste kwalificatietoernooi. Een overwinning tegen wereldkampioen de Verenigde Staten deed het geloof enkel maar toenemen. Door deze prestaties verdiende België een tweede kans. In Debrecen moest het gebeuren, zes landen voor een laatste spot op de Spelen. Vrijdag gingen de Lions al prima van start, door Oekraïne en Slovenië te kloppen. Een plaats in de halve finale tegen Mongolië was het gevolg. Een thriller werd het tegen de Mongolen. Een shot kort voor de buzzer van Rafaël Bogaerts werd verzilverd met een finaleplaats: 16-15.

Tegen gastland Hongarije stonden onze jongens voor hun laatste opdracht. Maar ook die klus werd voortreffelijk afgehandeld. België had geen tien minuten nodig om de wedstrijd naar zijn hand te zetten: 21-14. Een sterke Thibaut Vervoort effende het pad, Thierry Mariën maakte het af. België kroonde zich tot de verdiende eindwinnaar en mag dus na onze Cats eveneens naar de Spelen. Voor pionier en ploegkapitein Nick Celis de ultieme beloning, hij stampte 3x3 in België jaren geleden uit de grond. Rafaël Bogaerts werd uiteindelijk nog MVP. “Dit is het hoogste wat een sportman maar kan bereiken, de Spelen”, zei Bogaerts na de kwalificatie. “ Ons harde werk en de vele opofferingen van de voorbije maanden worden nu beloond. Na wat we in Graz hebben laten zien, verdienen we om naar Tokio te gaan. België is een échte ploeg”, aldus Bogaerts. Letland, Polen, China, Rusland, Nederland, Servië en gastland Japan hadden zich al geplaatst. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat 3x3 op de Spelen wordt opgenomen.