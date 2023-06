3x3 Belgian Lions plaatsen zich op valreep voor play-ins WK 3x3 na zege tegen Puerto Rico

Smaakmaker Dennis Donkor nam het heft in handen en brak de wedstrijd open met een 3-2-voorsprong. Thibaut Vervoort kwam op het WK 3x3 nog niet tot zijn recht, maar rechtte tegen Puerto Rico de rug. Met 6-4 op het scorebord dropte hij een eerste rake bom, en sloeg zo het eerste kloofje in de wedstrijd (8-4).

‘Must-see TV’ ging door op het elan en gooide nog drie tweepunters in het mandje. Met een drive naar de ring, gevolgd door een geweldige lay-up legde hij eigenhandig de eindstand vast. Het werd uiteindelijk 18-21 in het voordeel van de Belgische nationale ploeg.

Na de wedstrijd werd het nog even spannend. Door deze zege eindigden alle vijf teams uit poule C op twee overwinning tegenover twee verliezen. België scoorde 75 punten en klom in extremis over Puerto Rico (74 punten) naar de derde plaats in het klassement. Goed voor een plekje in de play-ins van het toernooi.

Litouwen en België strijden om een plaats in de kwartfinales. Beide teams spelen een duel tegen de nummers twee en drie uit groep B. Verenigde Staten staat na twee wedstrijden aan de leiding in poule B. België kent morgen z’n tegenstander, want dan worden de resterende wedstrijden in groep B afgewerkt.

Vorig jaar werd België op het WK in Antwerpen voor eigen publiek vierde, na verlies tegen Frankrijk in het duel om brons. Servië versloeg in de finale Litouwen. Een WK-medaille betekent ook een ticket voor het olympische kwalificatietoernooi voor Parijs 2024. In 2021 eindigden de Lions als vierde net naast het olympisch podium in Japan.

Wat is 3x3? 3x3 is een snellere variant van het ‘gewone’ basketbal. De wedstrijden worden op een half terrein gespeeld, meestal outdoor. Elk team bestaat uit drie spelers en een reservespeler. Er mag voortdurend gewisseld worden. Een wedstrijd duurt 10 minuten of eindigt wanneer een ploeg 21 punten gemaakt heeft. Voor een score krijgt een team één punt, een score van buiten de tweepuntenlijn (driepuntenlijn in het normale basket) levert twee punten op. Voor elke aanval geldt er een shotclock van 12 seconden. Daardoor wordt er héél snel gespeeld.