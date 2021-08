3x3 basketbal Team Antwerp strijdvaardig na beschuldigingen fraude: “Willen succesverhaal verlengen”

Gebrek aan bewijs

Woensdag kwam Team Antwerp in het oog van de storm te staan, na onthullingen over het organiseren van fictieve toernooien om hun plaats op de wereldranking te verbeteren om zo hun olym­pische kwalificatiekansen te verhogen. Over dat gebruik van ­fictieve toernooien besliste de internationale basketbalfederatie FIBA om geen verder onderzoek te voeren. In een reactie liet FIBA noteren dat het sinds juni op de hoogte is van de beschuldigingen van fraude binnen de Belgische 3x3-basketbalploeg. Wegens ­gebrek aan ­bewijs gaat de federatie de zaak niet verder onderzoeken, noch verdere commentaar geven.

Dat deed Thibaut Vervoort wel. De uitblinker van de 3x3 Belgian Lions op de Spelen ­reageerde via zijn advocaat, Meester Johan Mees: “Bloed, zweet en tranen. Dat is wat ik, samen met mijn ploegmaats, heb gegeven gedurende de afgelopen maanden. Om onze olympische droom te verwezenlijken. Tijdens de Spelen in Tokio hebben we elke match alles gegeven, werd er voor elk punt geknokt en hebben we de basketwereld getoond dat ook België kan meedraaien op het internationale niveau. Ik kan mij uiteraard niet uitspreken over ­zaken die in het verleden en voor mijn tijd als lid van dit prachtige team al dan niet zijn ­gebeurd. Ik kan, zal en wil mij ­enkel richten op de prachtige sport die 3x3 is en op de sportieve toekomst en internationale prestaties die het Belgisch team kan en zal bereiken. Het EK straks in september, het WK in juni 2022 en de Spelen 2024 in Parijs zijn onze volgende doelen. Op al deze events wil ik dan ook bevestigen dat België zijn plaats heeft in het internationale 3x3 circuit.”