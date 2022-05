375 miljoen dollar op tien jaar tijd: Tom Brady wordt na carrière analist en tekent monstercontract bij Fox Sports

Meer sport Wereldkam­pi­oe­ne gewichthef­fen Nina Sterckx over haar toekomst: “Goed mogelijk dat Parijs 2024 mijn laatste Spelen worden”

“Het ijsje is al binnen. Dat had ik wel verdiend.” En of: gewichthefster Nina Sterckx (19) greep dinsdag de wereldtitel als junior in de categorie tot 55 kilo. “Ik zei het niet luidop, maar ik wilde beter doen dan mijn WK-zilver van vorig jaar.” De toekomst lacht de jonge Gentse belofte toe – of niet soms?

6 mei