21ste voor slokop Oostende? Of eerste voor underdog Limburg United? Straks bekerfinale basketbal in Vorst Nationaal

“En dus zal het defensief top moeten zijn, veertig minuten lang”, zegt Marnegrave, na twee spelersjaren nu aan zijn eerste seizoen als assistent-coach bij Limburg. Hij speelde van 2013 tot 2016 drie sterke seizoenen aan de kust. Pakte telkens de dubbelslag landstitel-beker. “Houd Oostende onder de 80 punten, dat is onze eerste opdracht. En houd ze onder controle onder de korf. Geef geen aanvallende rebounds weg. Zelf stevig rebounden en zo ons transitiespel ontwikkelen. Het succes van Oostende ligt al jaren in verdediging. Hoe meer snelle korven je scoort, hoe minder je moet opboksen tegen die ijzersterke defensie. Ook dat is een sleutelfactor.”

Het offensief arsenaal is rijk bij Oostende. Marneggaeve noteert het duo Booth en Randolph met stip. “Dat is team is zo diep en kwaliteitsvol. Je kan geen enkele speler uit het oog verliezen. Oostende heeft zoveel ervaring, het vindt telkens wel de juiste optie.”

Vorm van de dag

“Betrof dit een play-offserie naar drie zeges, dan is het een ander verhaal. Dit is één match, twee teams: dan speelt ook de vorm van de dag een rol. Elke verslapping zal Oostende afstraffen. Zeker dit team, één van de sterkste gehelen dat men de voorbije jaren aan de kust bij elkaar bracht. Talent, fysiek, diepe rotatie, ervaring: dit team is zo sterk uitgebalanceerd. We moeten top zijn, 40 minuten lang scherp en volle focus. Dat vreet energie, maar onze rotaties zijn voldoende diep. En ook wij hebben onze aanvallende troeven. Oostende wordt elk jaar verwacht in de bekerfinale. Elke andere ploeg ambieert dat andere finaleticket. Dit jaar is het onze beurt. We staan op veertig minuten van een bekertrofee, hoe moeilijk ook. Als professioneel sporter wil je alles winnen. Een finale bereiken is nooit het einddoel, dat is het winnen ervan wél.”