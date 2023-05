18-jarige zoon van LeBron James krijgt bakken gemene berichten omdat hij wit meisje meeneemt naar schoolbal

ATLETIEK Nafi Thiam begint voorberei­ding op WK atletiek op meeting van Ratingen

Nafi Thiam zal haar seizoen aanvatten met een ‘vijfkamp’. Op de meeting van het Duitse Ratingen zal de olympische kampioene in het weekend van 17 en 18 juni aantreden op de 100m horden en 200m, in het kogelstoten, verspringen en speerwerpen. “Een goede gelegenheid om me op verschillende proeven te testen,” aldus Thiam. “Voor onze meeting is de komst van Nafi Thiam zeker een verrijking,” zei directeur Michael Mottl.