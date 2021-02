16-jarige Ben Mertens plaatst zich als amateur voor tweede ronde Shoot Out snookertoernooi

Volleybal Topsport met mondmasker? Voor Belgische volleybal­ler is het verplicht in Amerikaan­se universi­teits­com­pe­ti­tie: “Mijn conditie is nu zelfs beter”

26 januari Is Yoran Raymaekers de eerste Belg die met een mondmasker topsportcompetitie speelt? Bij zijn Amerikaans universiteitsvolleybalteam Quincy Hawks is trainen en spelen verplicht met een mondmasker. “Alleen na lange rally’s is het even naar adem happen”, zegt de 22-jarige Raymaekers.