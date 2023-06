138-koppig Team Belgium start in hutsepot Europese Spelen in Polen: staan nieuwe kampioenen op en wie pakt ticket voor OS Parijs 2024?

Daar zijn de Europese Spelen weer: één jaar voor Parijs 2024 trapt het multisportevent vandaag zijn derde editie af in het Poolse Krakau. Team Belgium is ruim present, maar dun bezaaid met de boegbeelden. Toch staat er richting Olympische Spelen in Parijs 2024 veel op het spel en kunnen nieuwe kampioenen opstaan.

74 man en 64 vrouw sterk: Team Belgium stat met een recordaantal van 138 atleten aan de Europese Spelen in het Poolse Krakow-Malopolska. Kevin Borlée en Camille Laus zullen vanavond de Belgische vlag dragen op de openingsceremonie. De selectie is nog ruimer dan de 123 atleten van België in 2021 op de Olympische Spelen in Tokio. Beduidend meer ook dan de eerste editie van de Europese Spelen in het Azerbeidzjaanse Baku in 2015 (117 atleten) en bijna driedubbel zoveel dan de 50 atleten in het Wit-Russische Minsk in 2019.

Vanwaar die grote Belgische vertegenwoordiging nu? Team Belgium telt in Polen atleten in liefst 21 van de 29 verschillende sporten, maar de atletiekploeg steekt er bovenuit met 43 deelnemers. Daarnaast beleven het mannen- en vrouwenteam van Rugby Sevens een primeur op de Europese Spelen, samen goed voor 26 atleten.

Volledig scherm Het BelSevens vrouwenrugbyteam maakt zich klaar voor zijn eerste deelname aan de Europese Spelen. © Jill Delsaux / BELGA

Niet dat de Europese Spelen bij het grote publiek veel weerklank krijgen. Het event lijdt nog steeds onder een grote identiteitscrisis. Ook al is het de tegenhanger van de Aziatische en Panamerikaanse Spelen waar Europese atleten één jaar voor de Spelen kunnen proefdraaien, halen veel absolute toppers er hun neus voor op. En sommigen krijgen niet eens een kans. Van de traditionele grote olympische sporten heeft zwemmen na Baku al afgehaakt, idem voor gymnastiek na Minsk. En in de moeder aller sporten, atletiek, maakt alleen het EK voor landenteams er onderdeel van uit. Ook judo is gedevalueerd: vier jaar geleden in Minsk gold het judotoernooi nog als het officiële EK, nu in Polen vindt alleen de gemengde teamcompetitie plaats.

De verschillende formats en inzet per sporttak maken de Europese Spelen tot een warrige potpourri: 21 sporten hebben een olympische status, 8 sporten waaronder padel, karate, beachvolley of Teqball zijn niet-olympisch. Sommige sporten tellen als een EK of er staat een rechtstreeks ticket voor de Spelen op het spel, bij andere zijn dan weer punten voor de olympische kwalificatieranking te rapen.

Dat verschil in relevantie weerspiegelt zich in Team Belgium, dat weinig olympische boegbeelden in zijn selectie voor Polen telt. In de vorige editie in Minsk was Nina Derwael nog het grote kopstuk: herinner hoe zij in 2019 op haar favoriete brug ten val kwam maar dan furieus revanche pakte met goud op de balk. Maar gymnastiek doet in Polen dus niet meer mee, net als acrogym waarin België zowel in Baku (3x goud en 3x zilver) als in Minsk (2x goud en 1x zilver) nog een medailleslokop was.

Volledig scherm In de tweede editie van de European Games was Nina Derwael nog de grote ster in Team Belgium: na een val op de brug pakte ze nog fraai goud op de balk. Gymnastiek staat nu evenwel niet meer op het programma. © Dirk Waem / BELGA

Zonder het individuele EK in judo past de gemengde teamcompetitie ook niet langer in de agenda van de Belgische judotoppers. En dat scheelt in medaillekansen: in Baku pronkte Charline Van Snick met goud en pakten Dirk Van Tichelt en Toma Nikiforov brons. Vier jaar later won Matthias Casse goud en Jorre Verstraeten brons in Minsk. Ook na het afvoeren van het populaire wielrennen op de weg na Baku - waar Tom Boonen nog deelnam - en het baanwielrennen na Minsk mocht Team Belgium potentiële kanjers schrappen.

Maar niet dat de Europese Spelen belangeloos zijn, integendeel. Op tien sporten zijn directe plaatsen voor de Spelen in Parijs te verdienen: artistiek zwemmen, boogschieten, boksen, breaking, kajak slalom, duiken, moderne vijfkamp, rugby sevens, schieten en tafeltennis. “Onze hoofdfocus gaat uit naar het rugbytoernooi, waar we een mooie kans zien voor zowel de mannen als de vrouwen, breaking en het boksen”, zegt topsportdirecteur en delegatieleider Olav Spahl.

Rugby maakte met Rugby Sevens in 2016 zijn rentree op de Spelen. Sindsdien heeft het BOIC geïnvesteerd in de nationale ploegen. Spahl ruikt een goede kans in Polen omdat drie Europese toplanden ontbreken: “De winnaar van het twaalflandentoernooi in Polen mag direct naar Parijs, maar plek twee of drie geeft ook recht op het olympisch kwalificatietoernooi. In het boksen volstaat een halve finale voor Parijs. Alle ogen zijn hier gericht op Europees kampioen Vasile Usturoi, Oshin Derieuw en Mayssen Lambot. En in breaking plaatsen zich twee mannen en twee vrouwen. Ook hier mikken we hoog.”

Volledig scherm Europees kampioen Vasile Usturoi kan zich met een halve finale in het bokstoernooi in Polen plaatsen voor de Spelen in Parijs. © Lauie Dieffembacq / BELGA

In de sporten met een EK-status hoopt Spahl op topachtplaatsen en medailles. In atletiek staat de gemengde 4x400m met rood omcirkeld: dit nummer telt mee voor de olympische kwalificatieranking. Met Kevin en Dylan Borlée, Jonathan Sacoor, Cynthia Bolingo, Camille Laus en Hanne Claes staat de 4x400m mixed op sterkte. Zij kunnen België helpen handhaven in de hoogste divisie. Maar het is ook uitkijken naar onder meer de individuele chrono’s van Rani Rosius (100m), Anne Zagré (110m horden) of Elise Vanderelst (1.500m), en hoe is de vorm van polsstokspringer Ben Broeders?

Met Artuur Peters, zus Hermien en Lize Broeckx komen vertrouwde olympiërs in actie in kano, maar de baanlengte in Polen is niet-olympisch. Het Belgische taekwondoteam oogt op papier fraai, al komt niet iedereen in zijn klasse in actie. Voor toptalent Sarah Chaari is Polen als een ‘lightversie’ van de Spelen wel geknipt om verder tot wasdom te komen. Vorig jaar kroonde ze zich tot wereldkampioene bij de junioren én senioren, reken haar dus nu al bij de Belgische medaillekandidaten voor Parijs.

Volledig scherm Good old Kevin Borlee is een belangrijke pion in de 4x400m mixed. Het team kan in Polen punten rapen voor de olympische kwalificatieranking. © Photo News

“Ervaring opdoen in een multidisciplinair internationaal event is een belangrijk doel voor onze jonge topatleten”, zegt Spahl. “Ze moeten ervan genieten, olympische waarden als respect en vriendschap leren kennen en proberen zichzelf te overstijgen. Anders dan in de Spelen in Tokio zit er weer volk in de tribunes. Dat geeft zin om te ‘shinen’. Misschien staan in Polen Belgische talenten op die later op de Olympische Spelen presteren.”

“We are unity”, luidt de slogan van de Europese Spelen. Al is die eenheid in de olympische wereld nu verscheurd door de invasie van Rusland in Oekraïne. Sommige sportfederaties laten (Wit-)Russische atleten toe onder neutrale vlag in hun kampioenschappen, maar op de Europese Spelen zijn zij niet welkom. Categoriek geweerd door de organisatie in Polen, dat de impact van de oorlog voelt. “De oorlog speelt zich op niet zoveel kilometers van Polen af”, aldus Spahl. “Polen ving 1,5 miljoen Oekraïnse vluchtelingen op. Die humanitaire opdracht maakte de organisatie van de Spelen er niet makkelijker op.”

Volledig scherm BOIC-topsportdirecteur Olav Spahl is delegatieleider in Polen. © Laurie Dieffembacq / BELGA

Team Belgium hoeft wel geen grote luxe te verwachten. Het atletendorp op een studentencampus zou “wennen” zijn, waarschuwt Spahl. De atleten verblijven er in erg sjofele kamers, wat tot gemor kan leiden: “De accomodatie is meer één ster waard dan twee sterren, het is wat zoals bij een jeugdherberg. Maar de atleten moeten in staat zijn daarmee om te gaan.”

Gelukkig zijn er ‘Krakusek de Draak’ en ‘Sandra de Salamander’ die een lach kunnen toveren op de gezichten van Rosius, Peters of Jaouad Achab. Krakusek en Sandra zijn de twee officiële mascottes die ongetwijfeld in het olympisch atletendorp zullen ronddwalen, ideaal dus om met een gekke bek ernaast voor een souvenir-selfie van de Europese Spelen te poseren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Team Belgium voor Europese Spelen ARTISTIEK ZWEMMEN

Renaud Barral, Lisa Ingenito (gemengd duet technisch & gemengd duet vrij) ATLETIEK (landencompetitie)

Mannen: Amine Kasmi (4x100m), Andreas De Lathauwer (kogelstoten), Antoine Snyders (4x100m), Pieter Claus (800m), Ben Broeders (polsstokspringen), Björn De Decker (hink-stap-springen), Christian Iguacel (200m), Clément Deflandre (3.000m steeple), Dylan Borlée (4x400m gemengd), Enzo Noël (5.000m), Jonathan Sacoor (4x400m gemengd), Jordan Paquot (4x100m), Julien Watrin 400m horden), Kevin Borlée (400m, 4x400m gemengd), Kobe Vleminckx (4x100m), Lars Coene (discuswerpen), Nolan Vancauwemberghe (110m horden), Rémi Malengreaux (hamerslingeren), Rendel Vermeulen (4x100m), Stijn Baeten (1.500m), Thomas Carmoy (hoogspringen), Timothy Herman (speerwerpen), Yanni Sampson (verspringen) Vrouwen: Anne Zagré (100m horden), Camille Laus (800m, 4x400m gemengd), Cynthia Bolingo (400m, 4x400m gemengd), Elien Vekemans (polsstokspringen), Elise Mehuys (4x100m), Elise Vanderelst (1.500m), Hanne Claes (400m horden, 4x400m gemengd), Imke Vervaet (200m), Janie De Naeyer (4x100m), Jolien Boumkwo (kogelstoten), Jolien Van Hoorebeke (3.000m steeple), Katelijne Lyssens (discuswerpen), Lisa Rooms (5.000m), Maité Beernaert (verspringen), Merel Maes (hoogspringen), Pauline Smal (speerwerpen), Rani Rosius (100m, 4x100m), Rani Vincke (4x100m), Saliyya Guisse (hink-stap-springen), Vanessa Sterckendries (hamerslingeren) BADMINTON

Lianne Tan (enkel vrouwen), Julien Carraggi (enkel mannen) BASKET 3x3 (m)

Caspar Augustijnen, Bryan De Valck, Dennis Donkor, Thibaut Vervoort BOKSEN

Oshin Derieuw (-66 kg vrouwen), Mayssen Lambot (-54 kg vrouwen), Vasile Usturoi (-57 kg mannen) BOOGSCHIETEN

Jarno De Smedt (recurve enkel mannen, gemengd), Charlotte Destrooper (recurve enkel vrouwen, gemengd), Sarah Prieels (compound enkel vrouwen) BREAKING

Cis Backeljau, Lucas El Raghibi (1-1 battle mannen), Maxime Blieck, Camine Van Hoof (1-1 battle vrouwen) KANO - SLALOM

Gabriel De Coster (K1 mannen, cross mannen) KANO - SPRINT

Lize Broekx, Hermien Peters (K1 en K2 500m vrouwen), Artuur Peters, Bram Sikkens (K1 en K2 500 mannen) KARATE

Quentin Mahauden (kumite, -75 kg mannen), MODERNE VIJFKAMP

Anaïs Eudes (enkel vrouwen) MOUNTAINBIKE

Pierre De Froidmont, Clément Horny, Arne Janssens, Jens Schuermans (cross-country mannen), Emeline Detilleux, Githa Michiels (cross-country vrouwen) MUAYTHAI

Gianny De Leu (-60 kg mannen), Axana Depypere (-54 kg vrouwen), Sarah Piccirillo (-60 kg vrouwen) PADEL

François Azzola, Clément Geens (mannen duo, gemengd duo), Maxime Deloyer, Jérôme Peeters (mannen duo), Elyne Boeykens, An-Sophie Mestach (vrouwen duo), Dorien Cuypers, Helena Wyckaert (vrouwen duo, gemengd duo) RUGBY 7

Belsevens mannen: Victor André, Hugues Bastin, Gillian Benoy, Julien Berger, Nathan Bontems, Hugo De Francq, Timothée Devos, Gaspard Lalli, Tornike Megrelidze, Isaac Montoisy, Timothé Rifon, Jens Torfs, William Van Bost Belsevens vrouwen: Ella Amory, Cécile Blondiau, Laura Bosman, Shari Claes, Pauline Gernaey, Loes Hubrecht, Margaux Lalli, Emilie Musch, Manon Nairac, Nele Pien, Héloïse Stévins, Hanne Swiers, Noémie Van de Poele SCHERMEN

Felix Blommaert (degen mannen, enkel en team), Stef De Greef, Mathieu Nijs, Stef Van Campenhout (floret mannen, enkel en team), François-Xavier Férot, Marc Housieaux, Neisser Loyola (degen mannen, enkel en team), Oscar Geudvert (floret mannen, enkel), Solane Beken, Anne Bultynck, Aube Vandingenen (degen vrouwen, enkel en team), Jolien Corteyn (sabel vrouwen, enkel), Delphine Groslambert (floret vrouwen, enkel), SCHIETEN

Jessie Kaps (10m luchtgeweer vrouwen en 50m 3 posities vrouwen) SPORTKLIMMEN

Lucie Delcoigne (boulder vrouwen, lead vrouwen) TAEKWONDO

Badr Achab (-74 kg mannen), Jaouad Achab (-63 kg mannen), Raheleh Asemani (-57 kg vrouwen), Sarah Châari (-62 kg vrouwen), Manuel Pollet (-87 kg mannen) TAFELTENNIS

Martin Allegro, Florent Lambiet (team mannen), Natalie Marchetti, Margo Degraef (enkel vrouwen), Cédric Nuytinck, Adrien Rassenfosse (enkel mannen) TRIATLON (olympische afstand)

Arnaud Mengal, Noah Servais (enkel mannen), Jolien Vermeylen (enkel vrouwen)