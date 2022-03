0,4 seconden, vernederende dunks en diepe driepunters: onwaarschijnlijke Ja Morant loodst met 52 punten Grizzlies naar overwinning

NBA De man van glas: hoe Anthony Davis in een jaar tijd van de beste ter wereld naar een vaste klant in de lappenmand ging

Het is weer van dat. Anthony Davis valt nogmaals met een langdurige blessure uit. Na zijn knie eerder dit seizoen, was het deze keer zijn enkel die het begaf. Davis is minstens een maand uit. De man van glas. Zoveel is duidelijk. Het is al de zevende blessure voor Davis het afgelopen jaar. Van achillespees tot kuit, knie, duim, lies en enkel. Hoe ‘AD’ in een jaar tijd van de beste ter wereld naar een vaste klant in de lappenmand ging.

18 februari