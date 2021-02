Zweden adviseert tegen gebruik vaccin AstraZeneca bij 65-plussers

AstraZene­ca ontkent dat vaccin maar bij 8 procent van 65-plus­sers effectief is: “Compleet onjuist”

26 januari Er zijn geen data die erop wijzen dat de werkzaamheid van het AstraZeneca-vaccin maar bij 8 procent van de 65-plussers effectief is. Dat zegt het Duitse ministerie van Volksgezondheid na berichten in de Duitse pers dat het vaccin mogelijk niet in de buurt komt van de ruim 90 procent effectiviteit van de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Ook AstraZeneca weerlegt de berichtgeving.