Zuurstof geven aan donornier vermindert risico op afstoting aanzienlijk

Is het toedienen van zuurstof aan een donornier gunstig voor het orgaan? Vroeger onderzoek had al aangetoond dat zuurstofgebrek een belangrijk probleem is bij transplantaties, onderzoekers wilden nu ook een antwoord krijgen op deze andere vraag.

Wat bleek? "Toen we keken naar de nieren die in dat jaar helemaal niet meer functioneerden en daarom 'verloren' waren, of acute afstotingsverschijnselen vertoonden, was er een verschil", zegt professor Ina Jochmans, transplantatiechirurg in UZ Leuven. “Het relatieve risico op acute afstoting was met bijna de helft verminderd in nieren die zuurstof hadden gekregen, en het nierverlies was sterk verminderd."