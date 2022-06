Zomer, dus daar is de nieuwe coronagolf: alles wat u moet weten over de nieuwe variant Omikron BA.5

WHO roept op tot hervorming mentale gezond­heids­zorg wegens toenemende vraag

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept op tot een globale hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. Dat is in het bijzonder belangrijk omdat het aantal mensen dat kampt met mentale problemen sterk gestegen is sinds het begin van de coronapandemie.

