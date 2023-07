Zoetstof aspartaam mogelijk kankerverwekkend volgens WHO: toch blijft "aanvaardbare dosis" van 14 blikjes per dag ongewijzigd

Het onzichtba­re gevecht: “Hoe long covid mijn leven op pauze zet en ik terugvecht”

“Long covid? Lui, ja.” “Het zal wel tussen hun oren zitten.” Het zijn maar enkele van de opmerkingen die ik al hoorde of las over mensen die maanden na hun coronabesmetting nog altijd zwaar vermoeid zijn, amper energie hebben, of barstende hoofdpijn en stevige concentratieproblemen. Ik ben er één van. En ik schreef er een boek over: ‘Bergaf Bergop - Hoe long covid mijn leven op pauze zet.’ Met dit eerste Belgische boek over ‘langdurige covid’ hoop ik meer bewustzijn te creëren en begrip te krijgen voor dit zwaar onderbelichte thema. Want dit is een aandoening die het leven van tienduizenden Vlaamse patiënten én hun gezinnen volledig in de schaduw zet. Voor HLN is dit een voorsmaakje van mijn verhaal. Het is een heel persoonlijk boek geworden, waarin niettemin ook tal van wetenschappers aan het woord komen. Zij vertellen wat ze weten, wat ze onderzoeken en wat we kunnen ondernemen om weer beter te worden.