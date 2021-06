Zittende levensstijl eist al bij peuters zijn prijs: “Een lichaam ligt niet ongestraft de helft van z’n jong leven in de zetel”

Over de motoriek van peuters was tot nu nog niet zoveel geweten. Tot onderzoekster Eline Coppens, die verbonden is aan UGent en VUB, 102 peuters uit 12 Vlaamse kinderdagverblijven liet meedoen aan een zestigtal speelse testjes. “Die testbatterij is ontwikkeld in 2000 en focust op vaardigheden die je als peuter hoort te kunnen. Denk aan een trapje opstappen om een speelgoedje te halen. Of je armpje strekken om een bal weg te gooien, nadat is getoond hoe je dat kan doen. In vergelijking met 20 jaar geleden scoort één op de vier kinderen nu slechter voor voortbeweging (denk aan kruipen, lopen, stappen, huppelen), objectcontrole (gooien, vangen, iets vastpakken…) en evenwicht.”