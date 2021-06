Ziekenhuizen willen sleutelen aan vergoeding artsen

HLN ONDERZOEK. Sjoemelen ziekenhui­zen met coronacij­fers? Documenten wijzen op ‘financiële optimalisa­tie’

16 mei Manipuleren sommige ziekenhuizen hun coronacijfers om daar financieel beter van te worden? Overheidsdocumenten wijzen in die richting. Wij kregen ze na lang aandringen in ons bezit en zochten naar uitleg in de sector. Wat we ontdekten, roept vragen op. “Financiële optimalisatie is mogelijk.” Maar de politiek wil weten: “Zijn de ziekenhuizen met ons voeten aan het spelen?”.