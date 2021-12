Ziekenhuizen ontsnappen niet aan ruimere btw-plicht

De nieuwe btw-­wetgeving in de zorgsector treedt op 1 januari in werking. Het principe is dat alleen therapeutische behandelingen vrijgesteld zijn van btw. Op diensten en erelonen die betrekking hebben op ingrepen en behandelingen zonder therapeutisch doel moet 21 procent btw worden aangerekend. "Dat treft niet alleen de individuele zorgverstrekkers, maar ook de ziekenhuizen en psychiatrische inrichtingen", zegt Tim Van Sant, bestuurder bij PwC Tax Consultants, aan De Tijd.