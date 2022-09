Zeven op de tien Belgen willen kunnen kiezen wie ze toegang geven tot medische gegevens

Griepvac­cin cruciaal om "twindemie" van griep en corona te voorkomen

Om te voorkomen dat het griep- en het coronavirus deze winter samen zullen circuleren in een zogenaamde “twindemie”, is het belangrijk om sterk in te zetten op de griepcampagne. Zo klonk het dinsdag op een persconferentie van huisartsenvereniging SSMG, waar ook viroloog Marc Van Ranst een licht wierp op de verwachtingen voor een mogelijk griepseizoen.

