Zelf testen of je antistoffen hebt aangemaakt na vaccinatie? Zinloos plan volgens vaccinologen

Zonder zijn ontdekking geen PCR-test: microbio­loog Thomas Brock (94) overleden

23 april De meest accurate manier om het coronavirus bij iemand op te sporen is en blijft de PCR-test. Amerikaan Thomas Brock, die met zijn ontdekking Thermus aquatiqus het pad effende voor wat decennia later uiteindelijk de PCR-test zou worden, is niet meer. De microbioloog (94) overleed begin deze maand thuis in Wisconsin, meldt The New York Times.