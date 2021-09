Zeldzame zenuwaandoening toegevoegd als mogelijke bijwerking van vaccin AstraZeneca

EU en AstraZene­ca bereiken akkoord over levering resterende vaccins: rechtszaak afgewend

3 september De Europese Unie en AstraZeneca hebben vandaag een akkoord bereikt over de levering van de resterende beloofde coronavaccins van het farmabedrijf. Dat meldt de EU zelf. De gerechtelijke procedure die Europa had gestart wegens de vertraagde leveringen van AstraZeneca voor de rechtbank in Brussel, is daarmee afgewend.