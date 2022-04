Wie griep en corona tegelijk krijgt moet dubbel zo hard opletten

Wie tegelijkertijd af te rekenen krijgt met griep én corona loopt vier keer meer kans om beademing nodig te hebben. Het risico op overlijden ligt ook meer dan dubbel zo hoog. Dat blijkt uit een nieuwe studie van ‘The Lancet’. Het lijken straffe cijfers, maar in de praktijk blijken de gevolgen van ‘flurona’ best mee te vallen.

Flurona bekt goed, maar het gaat dus niet om een nieuwe variant van het coronavirus. Logisch, want die zou dan pi, rho, sigma of een andere op omikron volgende letter van het Grieks alfabet moeten genoemd worden. En het is ook geen griezelige mutant van twee virussen die de handen (of stekels?) in elkaar geslagen hebben. Flurona is gewoon het wat ongelukkige toeval dat iemand zowel griep (flu in het Engels) als corona tegelijk doormaakt.

Bijna 7.000 patiënten

Onderzoekers analyseerden voor deze studie de gegevens van volwassen Britten die tussen 6 februari 2020 en 8 december 2021 met een coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen werden. Bij 6.965 patiënten werd nagegaan of ze dubbel besmet waren. Dat bleek uiteindelijk voor 583 mensen zo te zijn. In 227 gevallen ging het om het griepvirus, maar ook het RS-virus (220) en het verkoudheidsvirus (136) kunnen gelijktijdig met corona voorkomen.

Meestal levert dat weinig extra gevaar op. Wie Covid-19 combineert met griep moet echter wel dubbel opletten. De kans op overlijden ligt in dit geval 2,35 keer hoger. Onderzoekers roepen daarom op om zich te laten vaccineren tegen zowel corona als griep.

“Niet significant veel zieker”

“Als de coronabesmetting een klein probleem is en die griepbesmetting ook, dan word je niet significant véél zieker”, stelt viroloog Marc Van Ranst. “Maar als dat een groot probleem is, dan kan dat dus wel een groter probleem worden. Kijk, van griep word je ziek en daar kan je longbeschadiging aan overhouden. Elk jaar sterven er in ons land een paar honderd tot een paar duizend mensen aan de gevolgen van griep. Het grote verschil met corona is dat we in de loop van ons leven wel wat immuniteit tegen griep hebben opgebouwd. Bij corona vertrokken we van nul.”

Zijn collega Steven Van Gucht benadrukt dat flurona in de meeste gevallen slechts milde symptomen opwekt. Ziekenhuizen kunnen er wel specifiek op testen, zodat de juiste behandeling opgestart kan worden.