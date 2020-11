WHO waarschuwt voor terugval in strijd tegen malaria

Expert over malaria na overlijden koppel tachtigers: “Zeer uitzonder­lijk en geen reden tot paniek”

11 oktober Moord in Kampenhout: een koppel van 83 en 82 is vorige week op twee dagen van elkaar overleden. De schuldige: een verdwaalde tropische malariamug die stomweg – vermoedelijk via de luchthaven van Zaventem of Melsbroek – in ons land is beland en het koppel heeft gestoken. “Maar dit is extreem uitzonderlijk. De bewuste mug is al lang dood en er is geen enkele reden tot paniek", klinkt het bij experten. Wij legden dokter en entomoloog Wim Van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde de belangrijkste vragen voor.