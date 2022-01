WHO waarschuwt: “Pandemie met boosters bestrijden is geen levensvatbare strategie”

Nieuwe studie KU Leuven: “Negatieve sneltest voor bijeen­komst biedt geen garantie”

Wetenschappers van KU Leuven, UZ Leuven en imec waarschuwen dat iemand in de eerste twee dagen na een coronabesmetting al even besmettelijk kan zijn als in de periode erna én dat de helft van de antigeentesten in die vroege fase een vals-negatief resultaat geeft. Dat wil zeggen dat besmette personen het virus al vroeg na hun besmetting kunnen verspreiden, ook al hebben ze een negatieve sneltest afgelegd. De resultaten van de studie zijn verschenen als preprint en hebben nog geen peer review doorlopen.

21 december