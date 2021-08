WHO: “Voorlopig geen nood aan derde prik, vanuit wetenschappelijk oogpunt”

"We denken dat de huidige data niet aangeven dat herhalingen noodzakelijk zijn", zei de hoofdwetenschapper van de WHO, Soumya Swaminathan, op een persconferentie. "We moeten wachten tot de wetenschap ons zegt dat herhalingen nodig zijn. En voor welke personen en vaccins herhalingen nodig zijn." Ook vanuit een "moraal en ethisch" standpunt is het in zijn ogen niet goed dat de rijke landen een derde dosis toedienen, "terwijl de rest van de wereld op zijn eerste injectie wacht".