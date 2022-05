WHO meldt 348 besmettingen met mysterieuze hepatitis

Mogen mondmas­kers ook af op trein en bus? Van Ranst: “Je neemt altijd een risico, maar dat was vroeger ook zo”

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines schaft vanaf vandaag de mondmaskerplicht af in het vliegtuig. Op het openbaar vervoer is het dragen van een mondmasker wel nog verplicht, al gaan steeds meer stemmen op om de mondmaskerplicht ook daar af te schaffen. “Op treinen vallen de CO2-waarden goed mee”, zegt ook viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). “Op oudere bussen is dat anders, daar houd ik mijn hart wel vast.” Bekijk hieronder het gesprek met professor Van Ranst bij HLN LIVE.

