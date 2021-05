WHO komt met eenvoudige, niet-discriminerende labels voor coronavarianten

Alcoholdo­den in Engeland en Wales nog nooit zo hoog als in 2020

6 mei Tijdens de coronapandemie heeft het aantal alcoholdoden in Engeland en Wales een nieuw record bereikt. In 2020 zijn in de twee constituerende landen van het Verenigd Koninkrijk 7.423 mensen gestorven aan de gevolgen van alcoholmisbruik. Dat heeft het Britse Nationaal Statistiekbureau (ONS) in Newport donderdag aangekondigd.