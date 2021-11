WHO keurt achtste coronavaccin goed: het Indiase Covaxin is “uiterst geschikt voor lage- en middeninkomenslanden”

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een noodgoedkeuring gegeven aan het coronavaccin Covaxin, dat is ontwikkeld door het Indiase farmabedrijf Bharat Biotech. Dat meldt de WHO in een persbericht. Het is het achtste coronavaccin dat groen licht krijgt van de WHO.

In het kader van de EUL-procedure voor de toekenning van een noodgoedkeuring (emergency use listing), onderzoekt de WHO de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van de coronavaccins. Zonder zo'n goedkeuring kan het vaccin niet opgenomen worden in het Covax-programma, dat vaccins levert aan de armere landen. Landen kunnen de info van de WHO ook gebruiken om sneller de vaccins goed te keuren voor gebruik bij hun burgers. De vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Johnson & Johnson kregen eerder al groen licht, naast die van de Chinese fabrikanten Sinovac Biotech en Sinopharm.

Het Covaxin-vaccin is gebaseerd op een gedeactiveerd SARS-CoV-2-antigeen. Een expertengroep van de WHO raadt aan om het vaccin aan volwassenen aan te bieden, in twee dosissen met een tussenperiode van vier weken. Uit onderzoek blijkt dat het vaccin 78 procent effectief is tegen Covid. Het is ook uiterst geschikt voor gebruik in lage- en middeninkomenslanden omdat het gemakkelijk te stockeren is.

"Deze noodgoedkeuring breidt de beschikbaarheid van vaccins uit, de meest efficiënte medische tools die we hebben om de pandemie te beëindigen", zegt adjunct-directeur-generaal van de WHO Mariângela Simão. "We moeten echter de druk blijven opvoeren om aan de noden van alle populaties te voldoen. We moeten prioriteit geven aan de risicogroepen die nog steeds wachten op hun eerste dosis, voor we de overwinning kunnen uitroepen."

Miljard prikken

India begon zijn vaccinatiecampagne begin dit jaar. De bevolking wordt gratis ingeënt met Covaxin, Covishield, ontwikkeld door AstraZeneca en Oxford University en het Russische Spoetnik-V-vaccin. Er zijn inmiddels meer dan een miljard prikken gezet.

De goedkeuring betekent goed nieuws voor reizende Indiërs. Australië en Oman hebben al gezegd Covaxin te erkennen als een geldig vaccin. Dat geldt naar verwachting ook voor de VS. Landen als Iran en Brazilië gebruiken Covaxin ook.